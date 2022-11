Sans-le-sou, il achète le château d’Héblon à Hotton et s’offre un séjour en prison

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Escroquerie, abus de confiance, faux et usage de faux… L’ancien exploitant du château d’Héblon (Hotton) devait répondre d’une kyrielle d’infractions relatives à la manière dont il s’était placé à la tête de cet élégant domaine en bord de l’Ourthe. Tout avait commencé en 2017. Criblé de dettes et sans le moindre fonds, l’homme d’une quarantaine d’années s’était fait passer pour un riche investisseur immobilier auprès de l’ancienne propriétaire. Celle-ci avait mis le bâtiment en vente deux ans plus tôt, incapable d’entretenir cette immense bâtisse qu’elle détenait par l’intermédiaire de plusieurs sociétés. L’aplomb et la prestance du prétendant avaient séduit la septuagénaire, qui lui avait alors cédé le château pour la somme dérisoire de 150.000€. Montant dont il n’a jamais versé le moindre centime.