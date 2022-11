Une marque de thé bruxelloise prédit le match Belgique – Maroc de manière originale: DJ Daddy K se prête au jeu

Nous sommes seulement à quelques heures du deuxième match de la Belgique dans cette Coupe du Monde de football. À 14 heures ce dimanche, les Diables Rouges affronteront le Maroc. Un match fort attendu du côté de la communauté marocaine de Belgique.

Pour marquer le coup, l’entreprise de thé belgo-marocaine Bouraza, basée à Bruxelles, a décidé de lancer depuis quelques mois le #BourazaChallenge sur les réseaux sociaux. Le but ? Verser du thé le plus haut possible dans un verre afin de parodier la tradition marocaine. Si certains la jouent plus traditionnelle, quelques jours avant la rencontre, l’entreprise a décidé d’aller encore plus loin dans ce défi.