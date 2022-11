Accident à Neufchâteau, voiture contre un arbre à Saint-Hubert, incendie à Léglise: voici les dernières interventions de nos pompiers

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Neufchâteau

Accident entre deux voitures

Un accident de la circulation s’est produit samedi matin à Neufchâteau, à hauteur du numéro 31 de la chaussée d’Arlon. Deux véhicules sont impliqués. Il semblerait que le premier véhicule ait été légèrement poussé par le second. On déplore un blessé léger. Les pompiers de Neufchâteau et Bertrix sont intervenus sur place.