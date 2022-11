Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

En 2016, Sophie et Dimitri plantaient les premiers pieds de vigne de ce qui allait devenir leur projet de vie. Depuis six ans, ils consacrent leur temps à s’occuper du vignoble et du domaine qui l’entoure. Pourtant, ni elle, ni lui, n’étaient destinés à devenir de grands viticulteurs. Dimitri Vander Heyden travaillait dans une multinationale, au service commercial et sa femme, Sophie Wautier, est psychologue de formation. Deux mondes totalement différents mais qui les ont finalement réunis autour d’un projet de vie commun. « C’est bien plus qu’un vignoble, c’est le fruit d’une longue réflexion, un vrai projet qui va au-delà du vin », ajoute Dimitri Vander Heyden, propriétaire du Domaine W.