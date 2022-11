Nouveauté: 5 dessinateurs de presse belges sortent leur recueil chez Kennes

«À Charleroi, j’ai remarqué le Marsupilami», Issa Doumbia était au Cultura de Châtelineau ce samedi matin L’acteur, humoriste et animateur français Issa Doumbia dédicaçait la BD autobiographique : « Le petit Issa » (Kennes Editions) au magasin Cultura de Châtelineau.

FVH FVH

Par Jean-Claude Hérin

Décontracté, blagueur et très liant : Issa Doumbia se présentait devant ses admirateurs au magasin Cultura tel qu’on le voit à travers le petit écran. Ce n’est pas la première fois que l’humoriste venait dans la région. Il y a quelques années, l’amuseur public avait fait déjà plier le public en deux avec son spectacle : « Première consultation » au Comédie Centrale. « Je ne connais pas vraiment Charleroi, mais ce qui m’avait marqué alors, c’était la statue du Marsupilami ! » signale-t-il.

Samedi matin, une longue file se formait devant le stand où il se prêtait volontiers au jeu des selfies et à la dédicace de l’album BD : « Le petit Issa », en compagnie de la co-scénariste Jeanne Degois et du dessinateur Liroy. Parmi les fans : Angélique de Sambreville : « Mon fils Yanis (11 ans) et moi adorons Issa, que ce soit dans la série « Nos chers voisins » ou dans les émissions d’Arthur ou de Cyril Hanouna. Nous nous réjouissons de le voir bientôt dans Astérix ! Étant un peu ronde moi-même, je trouve formidable qu’Issa (qui a perdu tout de même 35 kg !) ait pu, en plus de sa dyslexie, construire sa personnalité et devenir qui il est ».

FVH

Un héros auquel s’identifier

La bande dessinée raconte la jeunesse de l’humoriste. « Tous les personnages dans l’album sont rigoureusement authentiques : Thomas dit « La Terreur » de ma classe à l’école Montaigne, ma mamie qui est venu du Mali pour se faire opérer, Jacky, le gardien du quartier parmi les « boloss »… Petit, je n’aurais jamais imaginé devenir l’une des personnalités préférées des Français. Aujourd’hui, ça me permet de réaliser quelque chose qui m’a manqué : avoir un héros auquel m’identifier ».

FVH

La BD, qui s’adresse tout particulièrement aux jeunes lecteurs, est aussi le premier d’une série de Kennes Editions. « Il y a quelques jours, nous avons eu le bonheur de recevoir Issa dans notre maison d’édition à Loverval, et nous avons pu voir à quel point cette belle personnalité était attachante. Il est très aimé des Belges que nous mettons à l’honneur dans nos différentes collections » souligne Sophie Vincent, responsable de la Communication.