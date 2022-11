Terrible drame pour Donna et Mohamed, alors qu’ils préparaient le dîner dans leur cuisine: «Notre maison est littéralement détruite, nos deux aînés ont tout perdu»

Donna cuisinait avec son mari Mohamed quand ils ont entendu l’alarme incendie de la maison se déclencher. La quadragénaire s’est empressée de monter à l’étage et a remarqué l’étendue des dégâts : un incendie s’était déclenché dans la chambre de son fils Kane, âgé de 13 ans.

Le feu aurait débuté à cause d’un chargeur de téléphone, qui avait été branché à côté du lit de l’adolescent. Dévastée par l’incendie qui a ravagé sa maison, Donna s’est exprimée dans les colonnes du Mirror : « J’ai un fils avec des besoins supplémentaires, Kane, une fille, Kiera et une autre fille de deux ans, Ayesha. Les deux aînés ont tant perdu dans l’incendie. Kane encore plus, puisque le feu s’est déclaré dans sa chambre », confie la mère de famille.