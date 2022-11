«Star Academy» de retour en 2023, toujours avec Yanis Marshall en prof de danse? «Il y a des choses à revoir, des choses qui se négocient…»

« Dans tous les cas, je dirais oui pour une deuxième saison, » nous dit-il. « Après, comme je le dis tout le temps, y a des choses à revoir, des choses qui se négocient. Mais en règle générale, c’était un très beau moment de vie et je serais honoré qu’on me redemande de faire une saison 2. »

L’un des changements souhaités par le danseur : avoir cours l’après-midi et non plus le matin. « Alors, je pense qu’on va tous se battre ! On va voir qui va gagner, mais moi, c’est sûr que je ne veux pas de cours le matin. (Rires.) »