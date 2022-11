Le premier village de Noël de Morlanwelz s’installe dès ce 2 décembre sur la place Decamps à Carnières: inauguration en chansons avec Père Noël

Malgré les restrictions, la commune de Morlanwelz et son syndicat d’initiative veulent absolument préserver le moral de leurs habitants en repensant leurs activités… Il y a quelques semaines, le collège des bourgmestre et échevins avait insisté sur la volonté d’organiser un « village » de Noël, doté d’une ambiance chaleureuse qui évoquerait un peu celle que l’on peut rencontrer dans l’est de la France. Le projet est désormais mis en orbite.

Mais pourquoi avoir choisi la (jolie !) place Gonzales Decamps plutôt que le centre-ville de Morlanwelz ?

On se souviendra que le bourgmestre PS Christian Moureau avait posé les limites il y a quelques semaines : pas question d’outrepasser un certain quota d’heures supplémentaires pour le montage et le démontage des installations. Rappelons que la commune avait apuré ce problème en payant les heures dues et en s’engageant désormais à ne plus arriver à un tel cumul potentiellement impayable.

Un seul village au lieu de trois

À cette problématique se greffent la crise énergétique, la nécessité absolue de réaliser des économies et le nouveau plan mis en œuvre par la Communauté Urbaine du Centre (CUC) concernant l’éclairage public.

Depuis le 1er novembre et jusqu’au 31 mars, les lumières sont éteintes de minuit à 5h du matin, sauf dérogation expresse, notamment pour des événements folkloriques.

« Nous avons tenu compte de toutes ces mesures et décidé qu’il n’y aurait non pas trois mais un seul village de Noël » nous avait détaillé détaillé l’échevin des fêtes François Devillers. « Pour une question d’économie, il n’y aura pas non plus de montage de chapiteau. Nous avons loué nos 19 chalets à des artisans et au secteur horeca. La philosophie est celle d’un « Village de Noël » plutôt qu’un marché ».

Certes, il était plus logique de choisir de l’installer au centre de Morlanwelz… « Mais la jolie place Albert 1er qui se prête bien à ce genre d’événements est en travaux. Et nous trouvions que la place Gonzales Decamps à Carnières est pleine de charme elle aussi. De plus, ce sera l’occasion de mettre le focus sur une autre partie de notre entité ».