Bernard Clerfayt soutient le président actuel de DéFI: «Le travail de François De Smet doit être poursuivi»

Nous apprenions début novembre, le nom des trois candidats au poste de président de DéFI. Il s’agit de Pascal Goergen, échevin à Grez-Doiceau et actuel président du comité permanent wallon du parti, Michaël Vossaert député bruxellois, et François De Smet, actuel président et député fédéral.

De plus, le ministre tient à souligner la façon dont il a pu porter les nombreuses valeurs du parti comme la défense des francophones (à Bruxelles, en Wallonie et dans la périphérie), la laïcité de l’État comme condition du vivre-ensemble dans la diversité, l’approche socio-économique fondée sur le libéralisme social, la défense d’une politique énergétique responsable et durable, etc.