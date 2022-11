La campagne Ruban blanc bat son plein en Brabant wallon: l’opération s’adresse aux jeunes de la province

En 2022, cette campagne est plus spécialement tournée vers les jeunes et visitera les écoles provinciales du Brabant wallon. Depuis jeudi et ce pendant dix jours, la Province se rendra du côté de Court-Saint-Étienne, Nivelles, Jodoigne, Tubize et Wavre. Un stand d’information et de sensibilisation est installé successivement dans chaque école. Il abrite également deux photomatons qui permettent aux jeunes de réaliser des chaînes de photos formant un ruban blanc.

Le Brabant wallon s’implique toute l’année contre les violences faites aux femmes. Dans le cadre de la campagne Ruban blanc, il noue un partenariat avec les communes, les CPAS et les zones de police du territoire pour organiser diverses actions de sensibilisation.

« Sans jamais tomber dans des discours moralisateurs ou culpabilisants, nous souhaitons les sensibiliser et faire passer le message qu’ils doivent être attentifs au respect de tout-un-chacun et à ce qui se joue dans leur environnement, à leurs groupes et à leur propre comportement, pour prévenir les dérapages », souligne Tanguy Stuckens, Président du Collège provincial.

En parallèle

Les actions de sensibilisation organisées en Brabant wallon sur cette thématique ne s’arrêtent pas à cette campagne. Elles perdurent toute l’année via la section « égalité des chances » de l’administration provinciale et sa plateforme de concertation « Violences entre partenaires », créée en 2005 et qui réunit tous les professionnels concernés par cette problématique (instances judiciaires, services de police, services d’aide psychosociale, services médicaux…). Une plateforme spécifique pour les travailleurs sociaux des CPAS a par ailleurs vu le jour en 2021.

Parallèlement à cela, la section Egalité des chances organise de nombreuses formations, répondant ainsi à une demande de secteur, dans le but de créer un véritable réseau et ainsi décloisonner les services, stimuler des dynamiques de concertation et échanger des informations.

Cette année, trois spots vidéo ont été réalisés à l’initiative du Brabant wallon sous le concept « Et si c’était ta mère ? ». Ils s’adressent aux jeunes et seront diffusés dans les écoles ainsi que sur les réseaux sociaux. Ces spots sont axés sur les notions de respect et d'égalité pour prévenir les violences sexistes.