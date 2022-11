Le Gracq de Liège réclame davantage d’aménagements cyclistes

« Nous sommes demandeurs de plus d’aménagements cyclables à Liège. Depuis plus de deux ans, les autorités nous disent que l’on va faire des choses, mais que tout a été retardé à cause du chantier du tram, du Covid et des autres crises. En réalité, il n’y a pas grand-chose qui se fait concrètement », a commenté le militant Jean-Yves Lovens.