Un Malmédien dans «Les Belges du bout du monde» au Rwanda

Karibu Muzungu ! Bienvenue le blanc ! À chaque virage de la petite route qui traverse les Virungas, Simon et moi sommes poursuivis par les enfants qui courent à nos côtés. Simon Hupperetz est un gars de Malmedy, vacciné au rayon de bicyclette. Il a débarqué ici au Rwanda en 2012 pour coacher l’équipe nationale de cyclisme dans ce pays aux 1.000 Collines. C’est rarement plat par ici, me voyant dégouliner, il me propose de pédaler le long du lac Kivu. Ses rives sont superbes et son relief bien plus accessible. Au hasard des pistes, nous rencontrons Gaël Faye, l’auteur de la chanson et du livre Petit Pays, un chef-d’œuvre qui a obtenu le Goncourt des Lycéens. Un film très émouvant en a été tiré, il a été tourné ici à Gisenyi.

« Petit pays, je saigne de tes blessures. Petit pays, je t’aime, ça j’en suis sûr ». Avant qu’on soit séniles on ira vivre à Gisenyi. On fera trembler le sol comme les grondements de nos volcans. Alors petit pays, loin de la guerre on s’envole quand ? » dit la chanson.

Des paysages à couper le souffle Difficile d’imaginer que ce Petit Pays de l’Afrique des Grands Lacs a été le cadre du génocide des Tutsis, il y a vingt-huit ans. Considérée alors comme la nation la plus dangereuse de la planète, le Rwanda se reconstruit aujourd’hui avec une nouvelle génération de citoyennes et de citoyens. Je suis impressionné par l’énergie de la population. Des milliers d’hommes et de femmes, en route dès six heures du matin, vers les champs, les plantations de thé et de café. Un peuple en marche dans des paysages d’une beauté à couper le souffle…

Dans le Parc National des Volcans, à Musanze, Simon me présente l’ Africa Rising Cycling Center , un camp d’entraînement assez unique en Afrique avec atelier de mécanique dernier cri, salles de massage hypermodernes et cuisine préparant une nourriture saine avec les fruits et légumes du tout proche jardin biologique. Bref, un centre idéal dans un cadre propice à la récupération, au bien-être et… aux belles rencontres. C’est ici que Simon croisé Lacey, une Américaine venue enseigner l’anglais aux champions. Depuis Simon a changé de vie, lui aussi, il est devenu professeur. Il a épousé Lacey et les amoureux profitent de la vie à Kigali, sans renier leur passion pour le cyclisme. Ils organiseront au printemps 2023, un voyage-découverte du Rwanda à vélo avec les Belges du bout du monde. Roulez jeunesse… Adrien Joveneau