La fille de Claire victime d’un terrible accident alors qu’elle voulait simplement soulager ses douleurs au ventre: «S’il vous plaît, débarrassez-vous de ces objets» (photos)

C’est lundi que l’adolescente a commencé à se plaindre de maux de ventre. Claire, sa mère, lui a alors rempli une bouillotte d’eau comme elle l’avait déjà fait de nombreuses fois auparavant. Georgia est ensuite montée au lit avec la bouillotte. Mais à peine cinq minutes plus tard, Claire a entendu un cri qui lui a glacé le sang.

Lire aussi> La fille de Michelle victime d’un terrible accident après avoir utilisé une bouillotte de chez Primark: «Elle a poussé un cri qui glace le sang, c’était très traumatisant» (photo)

« Je suis rentrée du travail vers 22h45 et Georgia avait souffert de douleurs toute la semaine, alors je lui ai préparé une bouillotte. Elle est allée se coucher et je suis allée dans ma chambre, mais quelques minutes plus tard, elle a laissé échapper un cri perçant », témoigne Claire dans les colonnes du Mirror.