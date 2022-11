«Mercredi» sur Netflix: qui est Jenna Ortega, la nouvelle interprète de Mercredi Addams?

C’est en 2012, alors qu’elle a dix ans que Jenna Ortega décroche son premier rôle dans « Les Experts : Manhattan. » L’année suivante, c’est dans « Iron Man 3 » qu’elle est repérée, prêtant ses traits à la fille du président américain. S’en suivent des petits rôles, dont celui de la version enfant de Jane Villanueva, l’héroïne de « Jane the Virgin », ainsi qu’un second rôle dans « Insidious : Chapitre 2. »

Sa carrière prend un tournant important en 2016 lorsque Jenna décroche le premier rôle de la série « Harley, le cadet de mes soucis », sur Disney Chanel. Un rôle qu’elle tiendra pendant trois saisons. À l’arrêt de la série, l’actrice décide de briser son image de petite fille en acceptant des rôles plus sombres et matures. Elle dévoile l’étendue de son talent dans « The Fallout », drame qui suit la descente aux enfers d’une survivante d’un massacre scolaire. Jenna Ortega joue également dans différents films d’horreur, comme « The Babysitter : Killer Queen », en 2020, et « X » en 2022. La même année, elle rejoint Neve Campbell et Courtney Cox dans « Scream. »