Voile: Gilles Buekenhout, le naufragé de la Route du Rhum, est parti à la recherche de son trimaran «Jess»

Trois bons jours après son effrayant chavirage sur la Route du Rhum, et son délicat sauvetage par un gigantesque méthanier au nord de la Guadeloupe (voir ci-dessous), Gilles Buekenhout (60 ans) vient de reprendre la mer pour tenter de retrouver « Jess », son superbe trimaran auquel il est très attaché et avec lequel il était sur le point (225 milles nautiques, soit 500 km environ) de remporter la célèbre transatlantique en catégorie « Rhum Multi ».

Plus de balise

« Nous allons partir sur un remorqueur avec deux plongeurs, ce dimanche matin à 6 heures (NDLR : 11 heures en Belgique), tandis que ma fille Lucie survolera à bord d’un petit avion la zone supposée où se trouve mon bateau, à 200 milles environ au nord de Pointe-à-Pitre, selon nos calculs », détaille Gilles Buekenhout. « Il n’y a plus de balise à bord, si bien que l’on ne pourra le repérer que visuellement ; heureusement, ‘Jess’ a des safrans oranges fluo, on ne sait jamais, ça peut aider… »

Un sauvetage à 50.000 euros

L’opération a bien sûr un coût : entre 35 et 50.000 euros. Pour commencer. Mais l’architecte belge, installé à Pornichet (Bretagne) depuis une vingtaine d’années, ne veut pas se résoudre à abandonner ce trimaran qu’il est allé chercher il y a une demi-douzaine d’années en Guyane, au prix d’un périple rocambolesque. « Je sais que si nous le retrouvons, remettre ce bateau en état me coûtera plusieurs dizaines de milliers d’euros », dit Gilles Buekenhout, qui ne dispose d’aucun sponsor pour disputer la seule course, ou presque, à laquelle il participe tous les quatre ans depuis 2010, mais a lancé pour y arriver un financement participatif via sa page Facebook. « Armel Tripon, qui a chaviré l’an dernier dans le Golfe de Gascogne, m’a dit qu’il lui en avait coûté 400.000 euros pour redonner vie à son Ocean Fifty. Il me serait plus facile d’abandonner ‘Jess’ et de le laisser dériver, mais je n’ai pas envie qu’on m’appelle dans deux mois ou deux ans pour me dire que je dois venir dégager l’épave qui pollue l’une ou l’autre plage. Et puis au-delà de l’aspect financier, je tiens surtout à ce bateau (NDLR : un plan Cabaret-Fisher) qui est unique au monde, et avait été construit à l’initiative d’un médecin de Nouméa. Il l’avait baptisé Jessica Rabbit, ce que je trouvais plutôt moyen. Mais j’ai voulu lui rendre hommage en conservant une partie de ce nom. C’est comme ça que ‘Jess’ est né… »

« Une chute de 10 mètres sur le dos ! »

Avant de s’embarquer à la recherche de son bateau, Gilles Buekenhout est revenu sur son chavirage qu’il avoue ne pas avoir compris. « Alors que je me trouvais à environ 225 milles de l’arrivée, et que j’en comptais une bonne centaine d’avance sur mon plus proche poursuivant (NDLR : Roland Jourdain), je vous avouerai que je me préparais doucement à la victoire : je suis parti me raser dans la cabine, et je me suis même surpris à réfléchir au discours que j’allais tenir sur le ponton d’arrivée. Puis j’ai senti que le bateau accélérait. Je suis alors remonté sur le pont pour constater qu’un grain approchait. Je me suis mis en place pour le gérer, comme tant d’autres avant celui-là. J’ai pris la barre, car cela permet toujours de mieux sentir les éléments. Puis, sans rien voir venir, j’ai senti le bateau se soulever de l’arrière et s’enfourner au même moment dans un creux de 6 ou 7 mètres au moins. Je suis alors parti cul par-dessus tête ! Je n’avais rien pour m’agripper ! J’ai alors effectué une chute d’une dizaine de mètres au moins, avant de tomber dans l’eau, sur le dos ! Le bateau a poursuivi son cumulet, et lorsque je suis remonté à la surface, il était complètement renversé. »

Le coup de klaxon du cargo

Heureusement conscient, et une fois passé ce moment de sidération, Gilles Buekenhout a rejoint à la nage l’intérieur de son bateau par la trappe de secours, puis il a lancé les procédures de secours. « Grâce à l’adrénaline sans doute, j’ai fait tout ce que je devais faire avec beaucoup de réalisme : prendre ma TPS (NDLR : combinaison de survie), percuter ma balise de détresse, appeler la direction de course puis Grégoire Joseph, mon routeur, etc. », se souvient-il. « Puis j’ai appris qu’un cargo se trouvait à 2h30 de ma position. Je me suis dit que ça allait aller vite, et en effet, j’ai préparé mon ‘grab bag’ dans lequel se trouvent les choses essentielles. J’ai également dû chipoter pour refermer ma trappe, car le bateau se vidait de son contenu par celle-ci ; ma mallette qui contenait une foultitude documents précieux y est notamment passée. J’ai attendu, puis j’ai entendu un énorme coup de klaxon grâce auquel j’ai compris que le cargo, un énorme méthanier, était à côté de moi. »

« A la nage, dans la nuit noire ! »

Monter sur le cargo a alors valu à Gilles Buekenhout un moment de stress intense : « Quand j’ai ouvert la trappe, j’ai constaté que les membres de l’équipage m’avaient jeté une bouée couronne à la mer, et j’ai donc compris que j’aurais à me débrouiller seul pour la rejoindre », poursuit-il. « Une fois parti à l’eau, mon gilet de sauvetage s’est gonflé, et j’ai compris que je n’allais jamais pouvoir nager avec mon ‘grab bag’ ni pouvoir m’engouffrer dans la bouée. J’ai alors tout rejeté dans le bateau, et j’ai refermé la trappe avant de nager entre 50 et 100 mètres vers la bouée. Ça n’a l’air de rien, mais c’était épuisant ! Tout cela dans la nuit noire en plus ! »

« Remonté sur le pont comme un gros poisson »

Une fois dans la bouée, il a fallu rejoindre l’échelle qui montait à 3 ou 4 mètres puis redescendait à la surface de l’eau, au gré de la houle… « Les gars tiraient la bouée pour me rapprocher de l’échelle, si bien qu’avec l’effet d’entraînement, je me suis un moment retrouvé à littéralement courir sur le flanc du bateau en vue d’attraper cette échelle ! C’était effrayant car j’avais peur de passer sous le bateau ! J’ai dû répéter l’opération plusieurs fois, car chaque fois que le bateau s’enfonçait dans un creux, j’étais projeté à 2-3 mètres de la coque ! A côté de l’échelle, ils ont alors laissé descendre un filet dans lequel je me suis laissé tomber. Les gars m’ont alors remonté sur le pont comme un gros poisson… »

« Gagner aurait été énorme ! »

Avec un réalisme sidérant pour un homme qui a quand même vu la mort de près au cours de toute cette opération, Gilles Buekenhout assène : « En fait, mon chavirage s’est super-bien passé : ce que j’ai vécu là était presque un cas d’école pour les formations de sauvetage en mer… »

Il n’empêche, et alors qu’il a retrouvé sa famille à Pointe-à-Pitre 48 heures environ après son naufrage, le skipper de « Jess » le confesse : « Rater la victoire si près du but est une énorme déception ; inscrire son nom au palmarès de la Route du Rhum pour un amateur comme moi aurait été quelque chose d’énorme. Cela aurait eu de grandes conséquences pour le reste », dit-il avant de s’interrompre un instant, la gorge nouée par l’émotion, puis de détailler les conditions d’une telle participation à la plus redoutable des transatlantiques…

« Mike le Belge »

« Vous savez, Roland Jourdain qui a été mon plus proche poursuivant pendant une bonne partie de l’épreuve, avant de perdre la victoire au profit de Loïc Escoffier (NDLR : l’ancien double vainqueur de la Route du Rhum en Imoca a écopé d’une pénalité de 90 minutes pour un plomb qui manquait à son moteur), a avoué à l’arrivée qu’il ne se souvenait pas de mon nom. Mais qu’il m’avait rebaptisé ‘Mike le Belge’, en hommage à Mike Birch, le premier vainqueur de l’épreuve (en 1978), que je connaissais pour avoir participé à mes deux premières éditions à bord d’un bateau à la construction duquel le Canadien avait participé. Une attitude sympa d’un côté, mais qui témoigne aussi du peu de cas que certains Français font du reste de la flotte. Cela dit, j’ai aussi lu les commentaires de gars comme Yann Eliès ou Sébastien Josse qui ont attribué leur coup de cœur, pour l’ensemble de la flotte engagée dans cette édition, à ‘Jess’. Ça fait plaisir ! Mais c’est vrai que j’aurais été particulièrement heureux de faire flotter le drapeau belge au sommet du podium ! »

« Différence de traitement »

Dans l’immédiat, le skipper belge va d’abord tenter de retrouver son bateau-chéri. Par ses propres moyens et sans l’aide des organisateurs qui, dimanche, ont fermé la cellule de communication dédiée à l’épreuve, alors que 35 des 138 bateaux engagés dans cette édition étaient encore en course. « Cela illustre le traitement réservé aux amateurs, très différent de celui réservé aux cadors de la Classe Ultim, quasi déjà tous rentrés eu Europe, après avoir pour la plupart mis 6 à 10 jours à peine pour faire la traversée », conclut, amer, Gilles Buekenhout, avant de partir à la recherche de « Jess »…