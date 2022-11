A une vingtaine, ils tabassent Mike et lui volent sa trottinette en pleine nuit à Frameries

« En dépit du confinement, ils étaient une vingtaine à m’entourer, m’empêchant de partir. Ils m’insultent. Je stoppe, je leur demande pourquoi ils en ont après moi. Un d’eux me demande ma trottinette. Je refuse : il me porte un coup de poing à la tête. Et ils se mettent ensuite à cinq ou six sur moi, me faisant chuter au sol. Ils s’emparent de ma trottinette mais je les pourchasse jusqu’à l’école du Centre, je la récupère – enfin, ils me la lancent –, et je rentre vite chez moi. Mais ils me pourchassent toujours ! Hélas, je ressors voir s’ils n’allaient pas dégrader ma voiture ou celle de mes parents. Notamment, un d’eux me porte alors un gros coup de casque à la tête. »