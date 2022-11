Ils font des kilomètres à pied pour de l’eau... non potable : l’asbl SABZE de La Louvière veut financer la construction d’un puits au Cameroun

Paul Valery, président de l’ASBL SABZE (Sociable, Amabilité, Bienveillance, Zénitude, Ensemble) est camerounais d’origine. Ingénieur commercial dans une société pharmaceutique, il voyage régulièrement à travers le monde. Très sensible à la situation de précarité d’une partie de l’humanité et de l’Afrique en particulier, il a décidé d’agir.

Son association est vu le jour fin 2020. Elle regroupe une dizaine de jeunes venus de tous les horizons ainsi que d’autres personnes. Ils sont tous motivés pour s’investir bénévolement et à long terme dans des projets en faveur des enfants et des jeunes en difficulté, des personnes âgées, des femmes en situation difficile, mais aussi au profit de la promotion de la Culture et de l’Art africain.