Plus de 300 motards policiers se rassemblent à Evere en hommage à leur collègue décédé Thomas Monjoie: ««On roule ensemble, on meurt ensemble, on se relève ensemble»

Dimanche matin, plus de 300 motards policiers issus des clubs Spunky Crows Belgium, Gunfighters Brussels, Punishers Belgium LE/MC, Blue Knights Belgium II et avec le soutien de Belgian Blue Line « The Thin Blue Line » tribute cop-car Germany ont sillonné les rues de Bruxelles. Ils ont rendu hommage à leur collègue Thomas Monjoie, qui a été tué d’un coup de couteau à Schaerbeek.

Une minute de silence a été observée devant les marches de la maison communale d’Evere. « Merci encore à tous les policiers des zones de Belgique. On roule ensemble, on meurt ensemble, on se relève ensemble », commente la zone de police Bruxelles-Nord (Schaerbeek, Evere, Saint-Josse).