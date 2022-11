«Un gag», «c’est dégueulasse»: après la victoire d’Anisha, les réactions des autres élèves choquent les internautes

Après six semaines de jeu, la « Star Academy » s’est achevée sur la victoire d’Anisha. La jeune femme était en compétition contre Enola, qui s’est inclinée avec 43 % des votes du public. La victoire d’Anisha lui promet de faire ses premiers pas dans le monde de la musique, en enregistrer un premier single, « De là-haut » et en signant un contrat avec la maison de disques « Sony Music. »

Ce samedi 26 novembre aux alentours de minuits, alors que Nikos Aliagas venait d’annoncer la victoire d’Anisha, de nombreux téléspectateurs se sont rendu compte de l’attitude méfiante de certains élèves. En effet, au lieu de se diriger vers la gagnante, c’est vers sa concurrente, Enola qu’ils se sont rendus. Les images diffusées montrent très clairement deux clans se former : Louis, Léa, Tiana et Paola foncent sur Enola, alors qu’Amisse et Ahcène enlacent Anisha.