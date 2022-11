Kevin Ciarrocchi, barbier à Montigny-le-Tilleul, remporte la seconde place du prix de l’indépendant de l’année

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Parmi 500 inscris au concours et 10 autres indépendants nommés, le jury a attribué à Kevin Ciarrocchi la seconde place du prix de l’indépendant de l’année. Pour le barbier, le plus important c’est d’être à l’écoute de son client et c’est ce qui a payé pour le trophée.