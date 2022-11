«Warrior Nun»: c’est quoi cette série complètement folle sur Netflix?

La première saison datait de l’été 2020 et était passée plutôt inaperçue sur la plateforme de streaming Netflix . Il aura fallu deux ans et demi pour que les fans retrouvent les nonnes guerrières de « Warrior Nun. » Netflix a eu raison de faire confiance à cette série puisque la seconde saison qui est sortie le 10 novembre dernier fait un véritable carton depuis.

Le point fort de la série est très clairement son héroïne, interprétée par Alba Baptista (la petite amie de Chris Evans), une actrice portugaise pour qui c’est le premier rôle en anglais. Son jeu léger et l’humour qu’elle apporte à son personnage sont agréables et donne un très agréable souffle à la série. « Warrior Nun », fort de son scénario original et très second degré, est depuis sa sortie dans le Top 10 des séries les plus regardées dans plus de 80 pays !