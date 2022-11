Après la Saint-Nicolas des étudiants, les Apéros verviétois se délocalisent aussi place Verte

« Pour les pompiers, on peut accueillir là-bas 1.200 personnes mais, la commune a décidé que ce serait limité à 600. C’est bien trop peu pour un événement comme les Apéros, qui draine entre 1.500 et 2.000 personnes », regrette Olivier Lopez, l’organisateur.

Pour ne pas annuler ces deux événements, le Verviétois et son équipe ont décidé de les délocaliser. « Impossible pour nous de faire passer un message négatif et d’annuler ces événements à quelques jours de leur organisation. On veut faire revivre Verviers et les alentours, il faut donc s’adapter », ajoute Olivier Lopez. Un chapiteau de 900 m2 a donc été installé sur la place Verte pour la Saint-Nicolas des étudiants, qui a eu lieu vendredi. Le même chapiteau accueillera la version hivernale des Apéros verviétois.