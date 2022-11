RTLplay: la chaîne 100% Noël est de retour!

Vivre Noël avant Noël. C’est un petit peu ce que nous proposent les chaînes de télévisions en diffusant de plus en plus tôt des téléfilms de Noël. RTLplay, la plateforme de streaming de RTL Beglium, a décidé de frapper un grand coup en proposant à ses spectateurs une chaîne de streaming 100 % Noël. « Des films 24 heures sur 24 où vous voulez et quand vous voulez », indique la chaîne dans un communiqué.

La chaîne de Noël, comme elle est nommée, est disponible dés à présent sur RTLplay. « Enfilez vos pantoufles et emmitouflez-vous sous votre plaid préféré, la période la plus magique de l’année recommence. »