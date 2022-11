Basket (TDM2) - Le BC L’9 Flénu a bien réagi à Ternat et reste deuxième: «Grâce à une défense nettement plus agressive»

Asse-Ternat 74 BC L’9 Flénu 93 Scores : 23-20, 42-41 et 53-71 L’9 : Bronchart R. 2-3-0-1, Dieu Houdart 4-7-6-4, Gevenois 3-0-0-0, Kalala 0, Bronchart T. 4-0-6-7, Koumaré 1-4-0-7, Walasiak 2-1-2-0, Giancaterino 4-6-16-4, Limpens

Les Flénusiens ont fait preuve de caractère en seconde mi-temps.

« Nous avons compté jusqu’à huit points de retard dans le deuxième quart et nous avons déjà fourni pas mal d’efforts pour revenir à une unité au repos », relate le coach Guillaume Lecocq. « Dès la reprise, emmenés par Giancaterino (16 points), nous avons pris les devants grâce à une défense nettement plus agressive. Cela devait être l’une de nos meilleures mi-temps de la saison en zone arrière puisque nous n’avons plus encaissé que 32 points. Au-delà de la victoire, nous avons surtout montré une réaction très intéressante. Il nous reste deux déplacements très difficiles, à Sprimont dans une semaine et à Quaregnon dans trois », songe le mentor.

« Il faudra en gagner au moins un sur les deux si nous voulons respecter le planning qu’on s’est fixé il y a deux week-ends. Evidemment, un « 2 sur 2 » me satisferait encore davantage… »

D.B.