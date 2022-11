L’ancienne conseillère communale liégeoise Nicole Anoul est décédée

On a appris ce week-end le décès de Nicole Anoul, survenu ce 24 novembre à l’âge de 74 ans. Mme Anoul, qui fut conseillère communale MR à Liège pendant de longues années, ne siégeait plus sur les bancs du conseil communal depuis les dernières élections, lors desquelles elle avait réalisé le 14e score. Elle était toutefois restée très active en coulisses. Elle était en effet membre de la Commission d’Aménagement du Territoire de la Ville de Liège et du conseil d’administration de l’Orchestre Philharmonique et du Théâtre de Liège. Elle était encore secrétaire du Comité Tchantchès et Nanesse.

Nicole Anoul était par ailleurs la fille de Pol Anoul, ancien joueur du RFC Liège, du Standard et de l’équipe nationale.