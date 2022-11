Guerre en Ukraine: «Les autorités ukrainiennes savent très bien évaluer la Belgique à sa juste valeur», estime Alexander De Croo

M. De Croo a souligné que la Belgique avait été l’un des premiers pays à soutenir militairement l’Ukraine. «’Ils (les dirigeants ukrainiens) le savent. Et ils savent qu’ils peuvent compter sur nous pour certaines choses très spécifiques. Par exemple, nous sommes bons pour former des militaires dans certaines spécialités, comme le déminage », a-t-il dit.

Selon le Premier ministre, la Belgique est également venue en aide à l’Ukraine par le biais du mécanisme interdépartemental via B-FAST, avec la promesse de fournir notamment des groupes électrogènes de secours – bien nécessaires alors que l’hiver s’installe en Ukraine et après les attaques répétées de la Russie contre l’infrastructure énergétique du pays. Elle s’est aussi engagée dans la reconstruction des écoles et des hôpitaux et a proposé d’envoyer des laboratoires CBRN (pour répondre aux menaces chimiques, bactériologiques, radioactives et nucléaires) mobiles.