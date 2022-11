Fin de série pour les Diables rouges: ils ne seront pas les seuls détenteurs d’un incroyable record en Coupe du monde

En raison de la défaite contre le Maroc (0-2), la Belgique voit son incroyable série de huit victoires consécutives en phase de poules de Coupe du monde s’interrompre brutalement. Pas de neuvième succès donc, qui aurait permis aux Belges d’être les seuls détenteurs de ce record. Les Diables rouges partagent cette marque historique de huit succès avec le Brésil qui avait réussi cette série entre 1986 et 1994 et entre 2002 et 2010.

La série belge avait débuté lors du Mondial 2002, avec un succès contre la Russie (3-2). En 2014, les Diables rouges ont signé trois autres victoires (2-1 contre l’Algérie, 1-0 contre la Russie et 1-0 contre la Corée du Sud). En 2018, ça s’est poursuivi en Russie (3-0 contre le Panama, 5-2 contre la Tunisie et 1-0 contre l’Angleterre). Et donc, ici au Qatar, une victoire face au Canada (1-0).