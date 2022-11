Les Diables rouges insipides et pas concernés contre le Maroc: voici les notes des joueurs belges après la défaite

3 Courtois : Pris à son premier poteau sur le but de Sabiri (73e), il endosse la pleine responsabilité du premier but marocain signé Sabiri (73e). Sur une phase similaire, il est sauvé par le VAR en fin de première période, Saiss étant hors jeu. Il s’incline une seconde fois sur une frappe dans le plafond d’Aboukhal (90e). Un seul arrêt sur une frappe sans relief de Ziyech (53e). Un drible osé mais réussi face à En-Nesyri.

4,5 Castagne : Replacé dans le trio défensif mais à gauche du triangle, il a passé une heure de jeu à suivre Hakim Ziyech aux quatre coins du terrain. Après un retard à l’allumage où il est débordé par son opposant (1re), il a tenu lors des 45 premières minutes. Il a bien plus souffert lors du second acte. Se fait déborder par Ziyech sur le second but marocain dans les derniers instants.

5 Alderweireld : Sans doute échaudé par les critiques de De Bruyne, Alderweireld n’a pas osé utiliser son jeu long en première période. De nombreuses touches de balle avec un peu plus de prise de risque. Pas vraiment responsable sur les deux buts concédés par la Belgique.

5 Vertonghen : Deux bonnes interventions sur des centres venus de sa gauche en début de rencontre. Pareil en milieu de seconde période où il intervient bien de la tête sur un ballon dangereux (65e). Moins ennuyé par le pressing marocain que celui du Canada. Une tête qui passe à côté sur corner (81e).

3 Meunier : Il a vécu une deuxième période cauchemar face aux arabesques de Boufal. À plusieurs reprises, le joueur de Dortmund a été pris par la vivacité de son opposant direct. Il est encore en retard quand il commet la faute qui offre le coup franc du 1-0 à Sabiri (73e). Quelques bonnes montées offensives dont une où il oublie Eden Hazard (33e).

5 Witsel : En première période, il était bien plus à l’aise que face au Canada en raison de l’absence de pressing marocain. Pas bien placé tout au long de l’action où Amallah frappe au-dessus (28e). En seconde, il a souffert comme le reste du collectif belge ne parvenant plus à conserver le contrôle. Un beau retour (90e) pour empêcher le 2-0 qui tombera quelques minutes plus tard.

6 Onana : Préféré à Tielemans, Onana a fait du Onana. Grosse présence physique avec quelques ballons grattés dont un dans un duel avec Ziyech (60e) et le bagou pour demander le cuir dans n’importe quelle situation. Il lance parfaitement Meunier (53e). Deux têtes non cadrées sur corner (16 et 53es). Averti pour un coude trop haut (29e), il est suspendu pour le match face à la Croatie.

6 T. Hazard : Surprise du onze de base de Martinez, le joueur de Dortmund avait deux missions : contenir Hakimi et se montrer dangereux. Il a tenu le choc face au latéral du Paris Saint-Germain malgré l’un ou l’autre duel perdu comme sur la frappe d’Hakimi (35e). Offensivement, il a été intéressant. Très bon ballon dans la profondeur pour Batshuayi (5e) et des corners souvent très bien bottés. Moins présent en seconde avant de sortir.

4 De Bruyne : Il n’a pas perdu son pied droit à l’image d’une superbe transversale sans élan (7e). Mais ses inspirations magiques sont restées à Manchester City. Il ne parvient pas à influencer sur le jeu comme il le voudrait. Cela le persuade qu’il doit forcer son talent comme sur une frappe contrée (16e) alors que des coéquipiers sont mieux positionnés. Il a multiplié les centrés en seconde période mais cela a souvent manqué de précision.

5 E. Hazard : Quelques bonnes actions en première période notamment face à Ziyech ou encore Amrabat. Quelques gestes de classe aussi. Un enchaînement dribble-frappe mais Bono repousse (52e). Mais cela devient trop compliqué quand le jeu s’étire et qu’il faut beaucoup courir.

3 Batshuayi : Une bonne action lorsqu’il plonge dans le dos de l’axe central et frappe (5e) avant le néant. Incapable de combiner avec ses partenaires, il a souvent été en position de hors-jeu. Parfois pas manque de concentration. Une après-midi compliquée. Voire cauchemardesque pour l’attaquant de Fenerbahçe…

Les remplaçants

5 Tielemans : trop court sur ses deux premières interventions, il récupère un bon ballon et offre une tentative de frappe à Mertens (65e)

5 Mertens : une belle frappe mais c’est sauvé par Bono (65e) mais plus grand-chose d’autres à l’image d’un centre complètement loupé (88e).

5,5 Trossard : monté à la place de Thorgan Hazard, il a tenté de déborder sans succès. Un retour providentiel (85e)

4 De Ketelaere : une montée au jeu anonyme où il n’a pas pris conscience de l’intensité d’un match de Coupe du monde.

NC Lukaku : monté à la place de Meunier, il n’a pas eu l’occasion de jouer les sauveurs.

Le sélectionneur

4 Martinez : Après une performance ratée contre le Canada et les critiques publiques de Kevin De Bruyne, le sélectionneur catalan a revu ses choix. Dans les personnes (Onana, Meunier et Thorgan Hazard « in ») et dans l’animation avec un système hybride évoluant tant avec trois qu’avec quatre défenseurs. Cela a fonctionné en partie en première période. Moins en seconde. Des changements qui posent question comme les montées de Mertens et De Ketelaere alors qu’il y a Carrasco, Openda et Doku sur le banc.