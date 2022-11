La City Run fait son grand retour à Ottignies-LLN en version améliorée

Après plusieurs années d’absence, le rendez-vous sportif de la City Run revient en terre ottintoise. Pour sa deuxième édition, les organisateurs voient en double. Si l’idée de l’événement est à la base de découvrir les villes en courant, cette année, la marche fait son apparition et le nom est rebaptisé « City Run & Walk ».

Pour les plus sportifs, on retrouve donc la traditionnelle course à pied nocturne qui traverse certains bâtiments emblématiques de Louvain-la-Neuve : l’Aula Magna, le Martin’s Agora, la Grande Casa, le Gîte Mozaïk ou encore l’église Saint-François. Deux parcours s’offrent à vous : l’un de 5,5 km et l’autre de 11 km.