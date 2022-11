Les Diables rouges invisibles et battus par le Maroc en Coupe du monde: «Nous devons devenir plus forts ensemble et nous préparer pour le prochain match…», réagit Roberto Martinez

« C’est un résultat difficile car le premier but impacte grandement le résultat final. Une phase arrêtée pas bien gérée, nous n’avons pas pu développer notre jeu à partir de ce moment-là. On doit jouer de manière solidaire », a lancé le sélectionneur.

Roberto Martinez a essayé de défendre son système après le premier but marocain, sur un coup franc : « La façon dont nous avons défendu sur ce coup franc est la même que depuis 6 ans. C’est un bon ballon du Maroc mais pas je n’ai pas encore revu les images donc je ne peux encore rien à dire sur cette phase ».

« On a eu des bons moments en première mi-temps mais pas d’occasions, que des demi-possibilités. Après le but, nous avons perdu notre organisation et nous n’avons pas été bons dans le dernier tiers offensif. Nous n’avons pas pu changer cette situation qui a commencé après le premier but marocain [à la 73e minute, NDLR]. »

« Nous devons devenir plus forts ensemble et nous préparer pour le prochain match », a-t-il conclu. Un discours similaire à celui entendu après le non-match face au Canada.

Il ne reste pourtant plus que 90 minutes aux Diables pour entrer dans leur Coupe du monde…