«Les joueurs sont accablés par les responsabilités qu’ils portent»: les Diables rouges invisibles et battus par le Maroc en Coupe du monde, «nous ne sommes pas encore la meilleure Belgique», réagit Roberto Martinez

« C’est un résultat difficile car le premier but impacte grandement le résultat final. Une phase arrêtée pas bien gérée, nous n’avons pas pu développer notre jeu à partir de ce moment-là. On doit jouer de manière solidaire », a lancé le sélectionneur sur la RTBF.

Roberto Martinez a essayé de défendre son système après le premier but marocain, sur un coup franc : « La façon dont nous avons défendu sur ce coup franc est la même que depuis 6 ans. C’est un bon ballon du Maroc mais pas je n’ai pas encore revu les images donc je ne peux encore rien à dire sur cette phase ».

« On a eu des bons moments en première mi-temps mais pas d’occasions, que des demi-possibilités. Après le but, nous avons perdu notre organisation et nous n’avons pas été bons dans le dernier tiers offensif. Nous n’avons pas pu changer cette situation qui a commencé après le premier but marocain [à la 73e minute, NDLR]. »

« Nous devons devenir plus forts ensemble et nous préparer pour le prochain match », a-t-il conclu. Un discours similaire à celui entendu après le non-match face au Canada.

« Les joueurs sont accablés par les responsabilités qu’ils portent »

« Nous ne sommes pas encore la meilleure Belgique », a avoué Martinez par après en conférence de presse. « Avant le premier but encaissé, je nous ai trouvé meilleurs que contre le Canada. Après, nous n’avons pas bien réagi. Nous étions trop émotifs et avons cherché à égaliser sans réfléchir. Nous n’étions pas nous-mêmes avec le ballon. Les joueurs sont accablés par les responsabilités qu’ils portent, ils doivent oser jouer librement et retrouver le plaisir de jouer. Nous devons réussir à faire cela contre la Croatie. »

Par rapport à la première rencontre compliquée contre le Canada, le Catalan avait opéré à trois changements dans son onze de base avec une meilleure assise défensive. Les Diables rouges ont eu plus de contrôle sur le match mais n’ont pas créé assez de danger devant le but adverse.

« Nous avons bien commencé le match et avons eu le contrôle mais nous ne nous sommes pas créé assez d’occasions. Après la pause, nous leur donnons un coup franc et nous encaissons un but là-dessus. Sur le coup franc, le défenseur ne peut pas intercepter le ballon et il y a un rebond qui empêche le gardien d’intervenir. Après, nous étions trop dans les émotions pour pouvoir revenir. »