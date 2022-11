Eden Hazard après la défaite des Diables rouges contre le Maroc: «Nous sommes des grands joueurs, on va se relever» (vidéo)

Les Diables rouges ont été battus par le Maroc ce dimanche, au terme d’une prestation décevante (0-2). Interrogé au micro de la RTBF au terme de la rencontre, Eden Hazard a tout d’abord tenu à féliciter l’équipe du Maroc : « Je pense qu’on est tous déçu. On voulait se qualifier aujourd’hui mais on est tombé sur une très belle équipe du Maroc. Ils ont fait un gros match, félicitations à eux. Il nous reste un match à jouer, il faudra bien travailler pour le gagner. »

« C’est difficile à encaisser mais nous sommes des grands joueurs, expérimentés, et on va se relever et tout donner au dernier match », a poursuivi Eden Hazard, qui a voulu rester optimiste. « On risque de jouer contre l’Espagne en huitièmes ? Si on veut aller au bout, il faut de toute façon gagner contre tout le monde, que ce soit l’Espagne, l’Allemagne ou le Japon. Peu importe, on va tout donner. On doit maintenant se reposer et voir ce qui a moins bien été car on n’a pas fait un si mauvais match que ça. C’est à nous de mieux faire. »

« On a eu quelques occasions mais avec des joueurs de cette qualité on doit faire mieux », a poursuivi le capitaine des Diables. « Mais comme je l’ai dit, on a été moins bon contre le Canada mais on a gagné. Aujourd’hui, on a mieux joué mais on a perdu. C’est le football. »