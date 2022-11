La Wallonie suspend plusieurs installations de Lidar: à La Louvière, ces radars laser sont pourtant un outil précieux pour diminuer la vitesse

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Cette semaine, la Wallonie n’a pas pu honorer la commande de dix zones de police en matière de Lidar. Ainsi Secova (Aywaille), Semois et Lesse (Bertrix, Bouillon), Flowal (Florennes, Walcourt), Ardennes Brabançonnes (Beauvechain, Incourt, Grez-Doiceau), Lesse et Lhomme (Hoyet, Rochefort), Orne-Thyle (Mont-Saint-Guibert, Chastres, etc.), Ouest Brabant wallon (Ittre, Rebecq, Tubize) et Val de l’Escaut (Pecq, Estaimpuis et Celles) n’ont pas été « livrées ». Dans son courriel, le Service Public de Wallonie se justifie en s’appuyant sur « des problèmes budgétaires ».