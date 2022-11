Cross Cup: à Roulers, le Malmédien Ruben Querinjean se hisse sur la 2e place du podium

Après un habituel round d’observation, on retrouvait Michael Somers, John Heymans, Isaac Kimeli et Ruben Querinjean aux avant-postes à trois tours de l’arrivée. Isaac Kimeli a haussé le tempo à l’entame du dernier tour pour prendre quelques longueurs d’avance sur Querinjean. Les deux athlètes sont restés au contact pour se disputer la victoire au sprint dont a émergé de peu Kimeli, devant Querinjean et Michael Somers.

Kimeli emmènera une équipe de quatre athlètes à l’Euro de Turin. Querinjean, 2e à Roulers, n’entrait pas en ligne de compte pour la sélection belge, évoluant pour le Luxembourg. Les trois athlètes belges suivants, Michael Somers, John Heymans et Robin Hendrix, ont tous terminé dans les 40 secondes derrière Kimeli, ce qui leur ouvre les portes européennes.

Chez les espoirs, quatre athlètes se sont également hissés dans la sélection pour le rendez-vous piémontais : Marco Vanderpoorten, Yorick Van de Kerckhove, Arnaud Collard et Rayan Vanderpoorten.