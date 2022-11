«Ils m’ont dit qu’ils allaient m’égorger comme un mouton», un client est ressorti de la librairie de Marcinelle avec une plaie de 10 cm à la tempe

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le 25 novembre, un homme de 34 ans décide d’aller s’acheter un paquet de cigarettes à la librairie au coin de la route de Châtelet et de la rue Huart Chapel à Marcinelle. « Je suis entré et j’ai voulu payer mon paquet de cigarettes par carte. Le patron a refusé en disant qu’il ne prenait pas la carte en dessous de 10 € », explique le client. Il a alors informé le gérant qu’une loi était passée et qu’un commerçant ne pouvait plus refuser le payement par carte, quelle que soit la somme « et il m’a répondu d’aller porter plainte. »

Les faits se sont déroulés vers 15h. - MD

Les choses ont alors commencer à déraper...