Emeutes à Bruxelles après Belgique-Maroc: une partie du réseau de la Stib à l’arrêt

Une centaine de policiers, munis de canons à eau, ont dû intervenir contre des supporters qui ont détruit du mobilier urbain et ont lancé des projectiles en direction de la police.

La zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles a demandé, via Twitter, à toute personne d’éviter le secteur du boulevard du Midi et des rues adjacentes. Elle a également demandé à la Stib de suspendre une partie de son réseau : plusieurs stations de métro (Gare Centrale, De Brouckhère, Sainte-Catherine et Beekkant) ont été fermées tandis que plusieurs lignes de bus et de tram (3, 4, 25, 33, 51, 55, 58, 59, 93) sont aussi en partie à l’arrêt ou déviées.

«Je condamne avec la plus grande fermeté les incidents de cet après-midi. La police est déjà intervenue fermement. Je déconseille donc aux supporters de venir dans le centre-ville. La police engage tous ses moyens pour maintenir l’ordre public», a réagi le bourgmestre Bruxelles, Philippe Close, également sur Twitter.

«J’ai donné ordre à la police de procéder à des arrestations administratives des fauteurs de troubles», a-t-il ajouté.