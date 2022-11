Le site Palmolive, dans le Longdoz à Liège, va devenir le parc Katherine Johnson

Ce lundi soir, le parc en cours d’installation sur le site Palmolive, dans le Longdoz, devrait prendre le nom de parc Katherine Johnson, du nom d’une scientifique afro-américaine, ingénieure spatiale et mathématicienne, qui a notamment travaillé sur plusieurs missions Apollo pour la Nasa.

C’est en tout cas la proposition qu’a faite l’échevine Élisabeth Fraipont, en charge notamment la toponymie, dans le cadre de la Journée internationale contre la violence faite aux femmes. Elle entend ainsi rendre hommage à une femme « qui a dû se battre toute sa vie contre un monde particulièrement masculin et, surtout, dans un contexte historique ségrégationniste ». Katherine Johnson, décédée en 2020 à l’âge de 101 ans, a en effet, durant toute sa vie, dû faire face à des difficultés liées à son double statut de femme et de personne de couleur. À son entrée à l’université de Virginie occidentale, elle est en effet l’une des trois seuls étudiants afro-américains, et la seule femme, à être sélectionnée pour intégrer les lieux.