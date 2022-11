Selim Amallah, joueur marocain du Standard: «La Belgique va-t-elle se qualifier? Je ne sais pas»

Joueur du Standard et né en Belgique, Selim Amallah était radieux au micro de la RTBF après la victoire du Maroc dimanche face au Brésil. « C’était un match particulier pour moi, mais je représente le Maroc. Je voulais gagner. L’équipe a fait un gros match. Je suis fier. En première mi-temps, on a été un peu timides, on a trop attendu, on les a trop laissés jouer. Le coach a eu un bon discours à la mi-temps qui nous a remotivés », a expliqué le milieu de terrain qui a été remplacé à la 68e minute par Abdelhamid Sabrini qui a inscrit le but d’ouverture cinq minutes plus tard.

À propos des deux coups francs marocains qui ont terminé dans le but de Thibaut Courtois (le premier a été annulé pour hors-jeu juste avant le repos, NDLR), Amallah d’expliquer : « On a travaillé à l’entraînement. On a deux bons tireurs de coups francs. C’est une de nos forces et aujourd’hui cela a payé. »

« On a une bonne équipe, une bonne ambiance. On joue match par match. Rien n’est fait dans ce groupe. La Belgique va-t-elle se qualifier ? Je ne sais pas. Tant qu’on passe, c’est le principal. »