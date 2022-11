Feu vert pour le permis d’urbanisme d’un parc d’affaires à Braine-l’Alleud: «Nous avons mis l’accent sur la gestion de l’eau»

Gestion de l’eau

« L’équilibre entre les intérêts économiques, écologiques et sociaux représente à nos yeux une grande valeur et peut réellement faire la différence. » C’est pourquoi, en sa qualité de promoteur, Futurn a décidé de miser sur la réutilisation de bâtiments ou matériaux existants et en les combinant avec une densification efficace, des applications énergétiques durables et des solutions de mobilité intelligentes.

« Dans ce cadre, nous avons notamment mis fortement l’accent sur la gestion de l’eau du projet TILIA », poursuit Raf De Blay. « La réutilisation des eaux pluviales a un impact direct sur le cycle global de l’eau dans l’environnement plus large : les eaux de pluie doivent donc pouvoir s’infiltrer au maximum dans le sol du parc proprement dit. Grâce à l’aménagement de bassins-tampons et de citernes pluviales, nous assurons une récupération et une infiltration calculées et efficaces. »