Un vidéomaton pour récolter les bonnes idées hurlues en matière de développement durable

Par un système de vidéomaton installé dans une caravane pour le moins vintage, la Cellule Environnement récolte les propositions de projets en faveur du développement durable afin de les présenter aux autorités communales. D’ici 2030, elles devront mettre en place des projets concrets émanant de l’imagination des citoyens. Depuis quelques mois, la caravane a fait quelques sorties dans les rues de la cité des Hurlus : lors d’événements, dans les écoles… « On veut sensibiliser tous les citoyens pour qu’ils connaissent les ODD, et surtout les jeunes car c’est leur avenir qui est en jeu ! », souligne Christophe Denève, responsable de la Cellule Environnement. D’ailleurs, tous les plans initiés par la commune (PST, PCDN,...) doivent désormais être labellisés ODD. « Il y a toujours moyen d’ajouter l’un ou l’autre élément de durabilité en plus », précise Ann Cloet, échevine de l’Environnement.

La caravane se rend dans les écoles secondaires de l'entité. - ES

La caravane a notamment fait escale à l’école Saint-Charles Luingne. Et il faut dire que les idées des élèves sont diverses et variées. Cela passe par l’exploitation des jardins des écoles en y créant des potagers, dont les élèves s’occuperaient grâce à leurs kits de jardinage, ou des poulaillers dont les poules, issues de refuges, seraient nourries grâce aux déchets alimentaires des élèves et dont les œufs pourront être revendus et les recettes données à des associations.