Le PTB réclame la non-indexation des logements publics à Liège

Les loyers des logements publics risquent d’augmenter d’une dizaine de pourcents l’année prochaine. En cause, l’indexation qui n’épargne pas ces logements, pourtant destinés le plus souvent à des locataires à revenus modestes. Ce qui risque d’ajouter une difficulté supplémentaire à leur quotidien, estime le PTB liégeois. Qui, ce lundi au conseil communal, va donc réclamer un moratoire sur les loyers dans les logements publics et sociaux en 2023.

Impossible ? Manifestement, non.