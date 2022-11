Wallonie: Jean-Luc Crucke reprend au parlement un mois après sa lourde opération

Si le MR subit une zone de turbulences importantes pour le moment, il en est un qui est loin de toute cette agitation : Jean-Luc Crucke. On le sait, l’ancien ministre libéral wallon, redevenu parlementaire à Namur, a subi une lourde intervention chirurgicale pour soigner un cancer. C’était le 21 octobre dernier. Le 24 octobre, Jean-Luc Crucke sortait déjà de l’hôpital, « bourré à l’optimisme », comme il nous l’avait dit. « Une nouvelle jeunesse avec plus de sagesse » Et ce lundi 28 novembre, un bon mois à peine après son opération, M. Crucke reprend le chemin du parlement wallon. « C’est une deuxième jeunesse avec plus de sagesse », nous dit-il. Les nouvelles médicales sont bonnes, M. Crucke ne devra pas subir de traitement complémentaire (pas de chimiothérapie, donc). « J’ai eu beaucoup de bol », poursuit-il. « Si je n’avais pas démissionné [de son poste de ministre, NDR], je n’aurais jamais fait un check-up. Et encore, on m’a poussé à le faire. J’ai un peu traîné, je ne l’ai pas fait de suite. J’ai eu de la chance. »

De la chance de ne pas avoir laissé passer trop de temps, puis d’avoir été pris en charge à Érasme, « dans un très bon hôpital, par une très bonne équipe. Mais ce n’est pas le seul en Belgique où les soins sont très bons ». Résultat : un mois plus tard, malgré une opération lourde qui a duré plusieurs heures, Jean-Luc Crucke, qui a fêté ses 60 ans voici un mois, reprend le collier. Et pas question pour lui de lever le pied, ce n’est pas son tempérament. Lorsque nous l’avons appelé, il rentrait d’une marche de 10 km. Et se sentait en pleine forme.

En 2024 au fédéral « Quand on passe par là, le cancer, on relativise beaucoup de choses », commente-t-il. « En même temps, je me suis juré de revenir en 2024 au parlement. Je m’occuperai de santé publique. On voit ce que représente la santé publique, son importance, sa valeur. Vous savez, moi, j’ai été opéré par un robot, avec une équipe de médecins. Ça coûte mais c’est une chance. »

L’info est importante : M. Crucke se présentera donc au parlement fédéral en 2024. Il poursuit : « La santé, ce n’est pas seulement parler de budgets, on sait ce que ça coûte. Les petits accords qui détruisent l’excellence n’ont pas leur place. On a une santé publique d’excellence en Belgique, on doit la préserver. » Au parlement wallon, dès ce lundi, ce ne sera pas pour s’occuper de santé que M. Crucke fera son retour. « Plutôt de climat, une autre urgence. Et c’est aussi de la santé. Je reprends full time, oui. »