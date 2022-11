Crise énergétique: Elio Di Rupo s’en prend à la Commission européenne et à sa «politique très allemande», «ça ne va pas!»

«Ce qui est anormal, c’est que l’Union européenne et la Commission nous donne 87 millions là où on a dépensé entre 4 et 5 milliards», a-t-il affirmé sur le plateau de la chaîne privée RTL-TVI à propos de l’aide financière provenant du fonds de solidarité de l’Union européenne à laquelle la Belgique avait fait appel après les inondations destructrices de l’été 2021.

«Ça ne va pas. Nous l’avons fait remarquer au niveau national. Nous le ferons remarquer au niveau de la Commission européenne. Mais je dois vous dire, quand on parle de déception, la Commission européenne est extrêmement décevante parce que, en termes d’intervention pour les inondations, ce sont en effet des cacahuètes», a ajouté M. Di Rupo (PS).