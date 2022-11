Cambriolage chez le glacier «Le Nicoli» à Barchon: le voleur part avec… un demi-litre de glace spéculoos

« Salut les petits gars ! On sait que la glace est incroyable et qu’une fringale nocturne n’est pas toujours facile à gérer… Afin d’éviter de nous cambrioler pour des pots de glace, voici les heures d’ouverture de notre établissement à Barchon : de 15 à 22h les mardis, mercredis, jeudis ; de 15 à 23h les vendredis et samedis et de 14h30 à 22 h les dimanches. » Adrian Di Prima et Maud Dobbelstein. - D.R.

Ce message plein de second degré et d’intelligence a été publié, sur les réseaux sociaux, par Maud Dobbelstein et Adrian Di Prima, les patrons de l’établissement « Le Nicoli », spécialisé dans les glaces, les cocktails, les tapas, et installé rue Lieutenant Jungling 5 à Barchon.

La scène est filmée L’établissement a été visité dans la nuit de jeudi à vendredi.

La porte de l’établissement cassée. - D.R. La porte du glacier a été brisée. - D.R. « À 4h34, l’alarme de l’établissement s’est déclenchée et une alerte est apparue sur nos téléphones. On a été réveillés, relate Maud, la patronne du Nicoli. Mon compagnon, Adrian, m’a dit ‘appelle la police, on est occupé à nous cambrioler !’ Il s’est habillé et il s’est rendu sur place pendant que je décrivais, à la police, les images filmées en direct par les caméras de surveillance. » Le Nicoli à Barchon. - D.R. Un individu venait de fracturer la porte d’entrée de l’établissement de Barchon. « Il a d’abord cherché la caisse mais elle était vide car nous utilisons un monnayeur qui est scellé dans le meuble, donc il est impossible à prendre », poursuit la jeune patronne. « Sur les images, on le voit essayer mais il n’y arrive pas. Il a ensuite changé de cible : il a ouvert le congélateur et il a pris un pot de glace, un demi-litre de glace spéculoos. Tout a été très vite, cela n’a pris que quelques minutes en sachant qu’il a déjà pris une minute pour forcer la porte ». Clairement, c’est l’argent que le voleur – qui n’était pas cagoulé et qui a laissé ses empreintes partout dans le commerce – visait. Mais dans l’impossibilité de voler un seul euro, il s’est consolé avec un demi-litre de glace goût spéculoos. Il est vrai qu’une bonne glace permet de faire passer les pires déceptions. L’établissement reste ouvert Cette intrusion nocturne n’a pas empêché les patrons d’ouvrir leur établissement, vendredi. Une partie de l’équipe du glacier «Le Nicoli» à Barchon. - D.R.