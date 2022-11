Emeutes dans le centre de Bruxelles après Belgique-Maroc: «Triste de voir comment quelques personnes profitent de la situation pour faire des émeutes», déplore Annelies Verlinden

Dans son tweet, Mme Verlinden a remercié les forces de police, qui, selon elle, « font tout leur possible pour mettre fin à cette situation, et qui feront tout leur possible dans les prochains jours pour identifier les émeutiers ».

La violence a éclaté même pendant le match. « A 15h22, des dizaines de personnes, dont certaines étaient cagoulées, ont cherché la confrontation avec les forces de sécurité », a déclaré Ilse Van de Keere, porte-parole de la zone de police de Bruxelles-Capitale Ixelles, dans l’après-midi de dimanche.