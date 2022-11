Ambiance totalement explosive entre les Diables lors de cette Coupe du monde au Qatar? Ces déclarations de Jan Vertonghen qui visaient peut-être clairement Kevin De Bruyne relancent les rumeurs…

On avait déjà vu des scènes de frustrations et de tensions entre les Diables rouges lors du match face au Canada. Kevin De Bruyne s’en était pris à quelques coéquipiers, dont Toby Alderweireld.

Depuis lors, une interview du même De Bruyne est sortie dans le Guardian, dans laquelle la star de Manchester City disait très clairement que la Belgique ne remporterait pas le trophée au Qatar. « Gagner la Coupe du monde ? Aucune chance, nous sommes trop vieux », disait-il, avant de détailler ses propos.« Je pense que notre chance était en 2018. Nous avons une bonne équipe, mais elle est vieillissante. Nous avons perdu quelques joueurs clés. Nous avons quelques bons nouveaux joueurs qui arrivent, mais ils ne sont pas au niveau des autres joueurs en 2018. Je nous vois plus comme des outsiders ».

Des déclarations qui ont fait grand bruit ce samedi, mais qui pouvaient être simplement une manière d’évacuer la pression…

« Peut-être parce que les gars là sont trop vieux… »

Après la nouvelle débâcle face au Maroc (0-2), on avait encore senti les Diables nerveux sur le terrain et pas dans leur match, sans envie. Un constat partagé par Jan Vertonghen, vétéran de l’équipe, en fin de rencontre à l’interview. « Offensivement, nous ne nous créons pratiquement aucune occasion », a-t-il ainsi déclaré au micro de Sporza. « Beaucoup de choses me passent par la tête maintenant, mais ce sont des choses qu’il vaut mieux ne pas dire devant une caméra. C’était insuffisant. Nous ne créons pas beaucoup devant, presque rien en fait. Cependant, nous avons beaucoup de qualité. Peut-être aussi que nous attaquons mal parce que les gars là sont trop vieux », a-t-il dit avec un sourire en coin.

Le vice-capitaine des Diables faisait-il référence aux fréquentes critiques concernant la défense vieillissante des Diables, ou visait-il particulièrement Kevin De Bruyne, au centre de toutes les attentions depuis le début de la compétition et encore plus après l’interview au Guardian publiée ce samedi ?

En tout cas, l’ambiance semble véritablement explosive dans le noyau. On est loin de ce que l’on a connu en Russie en 2018 ou au Brésil en 2014… Et ça a inévitablement un effet sur le jeu proposé.