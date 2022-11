Une victoire contre la Croatie ou un miracle: voici comment les Diables rouges peuvent se qualifier pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde

La Belgique n’a pas réussi à prendre le dessus sur le Maroc dans son 2e match de groupes à la Coupe du monde, s’inclinant 0-2. Par conséquent, la qualification pour les 8es de finale se jouera jeudi à 16 heures avec un match décisif contre la Croatie. Et la donne est assez simple pour les Diables rouges, qui seront qualifiés quoiqu’il arrive en cas de victoire.

S’ils ne l’emportent pas, en revanche, les joueurs de Roberto Martinez seront, sauf énorme surprise, éliminés de la compétition. Un seul scénario pourrait encore les sauver en cas de partage contre les Croates : une victoire avec quatre buts d’écart du Canada contre le Maroc dans l’autre match du groupe. Cela permettrait alors aux Diables, qui se retrouveraient à égalité avec le Maroc, de passer devant grâce à la différence de but (critère prioritaire pour départager deux équipes à égalité de points).

Et en cas de victoire de trois buts d’écart des Canadiens et de partage de la Belgique, c’est l’équipe qui a inscrit le plus de buts dans la compétition entre les Diables et le Maroc qui se qualifiera (actuellement 1 but pour la Belgique contre 2 pour le Maroc).