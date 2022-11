Fronde contre Georges-Louis Bouchez au MR: «L’exaspération est revenue à son niveau maximum»

Ensuite survient un incident avec la députée et ancienne ministre MR (MCC) Marie-Christine Marghem. On est dans le cadre du dossier nucléaire et de la prolongation de la vie des réacteurs. Mme Marghem dépose une proposition de loi… pour laquelle elle cherche une majorité alternative, avec la N-VA et DéFI. « Dans un parti où le président dézingue tout le monde, il ne faut pas s’étonner que des parlementaires fassent n’importe quoi », commente un poids lourd de la majorité fédérale. Mais cette fois, M. Bouchez dit non et se veut rassurant sur la Vivaldi, plus que jamais menacée si on laisse une majorité alternative voter une prolongation des réacteurs. Mais tout ça fait désordre.

Tweets incendiaires

Et l’on se rappelle les nombreux tweets de M. Bouchez qui ne cesse de critiquer la majorité Vivaldi. Le conflit avec les autres membres francophones de la coalition, le PS mais surtout Écolo, n’est pas nouveau mais là, le président du MR s’en prend à l’ensemble du gouvernement et au Premier ministre, l’Open VLD Alexander De Croo. C’en est trop pour le partenaire libéral du nord, excédé. « Ce n’est pas notre travail de défendre le gouvernement, nous ne devons pas cacher la vérité », dit Bouchez à la VRT. mais au nord du pays, tout ça a des conséquences. En Flandre, plus grand monde ne voudrait travailler avec le MR, jugé « non loyal ». Et l’ancien partenaire de la coalition « suédoise », la N-VA, estime que refaire cette Suédoise n’est pas à l’ordre du jour et que le partenaire « naturel », c’est le PS. En vue de discuter confédéralisme, il est vrai, ce que Bouchez refuse, comme il l’a répété ce dimanche à la VRT, assénant que « même pour la Flandre, le confédéralisme n’a aucun sens, car les défis se situent actuellement au niveau européen ».

« On a le sentiment que ce n’est plus le MR, mais le parti de Georges-Louis Bouchez, qui règle des comptes », entend-on au sein du parti bleu. Un signe peut-être : ce vendredi soir, à la soirée « Mons en mieux » (à Mons, donc), il y avait très peu de parlementaires présents. « L’exaspération est revenue à son niveau maximum », peut-on entendre auprès de figures du parti. Résultat : le MR se sent de plus en plus isolé. Avec le risque, bien présent chez les élus, que les bleus francophones soient rejetés dans l’opposition partout, alors que pour le moment, ils sont au fédéral, à la Région wallonne et à la Communauté française. « Avant, il y avait un équilibre entre la nouveauté que représentait Georges-Louis Bouchez et son côté abrupt. Maintenant, on est dans la provocation permanente » dit un autre ténor.

Protection des Michel

Pour autant, le président du MR est-il en danger ? Pas encore. Il jouit de la puissante protection du clan Michel. Ainsi, Louis, ancien ministre fédéral, ancien commissaire européen, père de Charles et de Mathieu, n’hésite pas à intervenir directement auprès d’élus quand une prise de position vis-à-vis du président ne lui plaît pas, nous rapporte-t-on.