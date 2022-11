Emeutes dans le centre de Bruxelles après Belgique-Maroc: «C’est des voyous et des crapules, il n’y a pas d’autre mot», réagit le bourgmestre de Bruxelles Philippe Close

Il s’est aussi par après exprimé chez nos confrères de RTL info. « Vingt minutes avant la fin du match, on a eu les premières échauffourées et on est intervenu immédiatement. On a repris le contrôle de la situation maintenant. Notre stratégie était de concentrer les choses sur une artère de 200 ou 300 mètres. Qu’on n’aille pas dans les zones commerçantes, la rue Neuve, le boulevard de Waterloo, les Plaisirs d’hiver. Ça a réussi, on a réussi à concentrer les incidents. Mais je veux vraiment les condamner avec la plus grande intensité. C’est des voyous et des crapules, il n’y a pas d’autre mot. Ce sont des gens qui viennent briser une fête. Bruxelles, c’est une ville qui vit, mais aucune tolérance par rapport à ces gens-là. C’est pour ça qu’on avait ce gros dispositif. On est en train de procéder à des arrestations. On va analyser les images, évidemment. Ce dont on est vraiment satisfait, c’est les actions des forces de l’ordre concertées qui ont permis de circonscrire les événements, mais ce sont des incidents de trop, il faut être très clair ».

