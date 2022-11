Emeutes à Bruxelles après Belgique-Maroc: la police a dû intervenir aussi à Schaerbeek pour des débordements

«La situation est actuellement sous contrôle. Aucun dégât important n’est à déplorer et aucun blessé non plus», a déclaré à l’agence Belga le commissaire Michaël De Beul, porte-parole de la zone de Bruxelles-Nord.

«Pour l’instant, on occupe le territoire et donc il n’y a plus d’incidents», a-t-il poursuivi. «Il s’est agi d’incidents mineurs. Il n’y a pas de blessés et, à ma connaissance, pas de dégâts aux véhicules. À l’heure où l’on se parle, il n’y a pas non plus d’arrestations, mais ça peut évoluer. Pour l’instant, notre mission première est de rétablir l’ordre.»